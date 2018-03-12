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Срочный

ЕАТП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
0,50%
Сумма
от 300 $
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 $
Ставка
0,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес.
от 300 $ 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 1 городе России
2 476
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Справочная информация
ОАО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Астрахань
Отделения 8 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
(8512) 51-72-50

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