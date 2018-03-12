Срочный
ЕАТП Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
$
Ставка
0,50%
Сумма
от 300 $
Срок
182 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 $
Ставка
0,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|от 300 $
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 1 городе России
2 476
Справочная информация
ОАО «Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк»
- Адрес
-
414000, г. Астрахань, ул. Ногина, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Астрахань
- Телефоны
-
(8512) 51-72-50
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