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Выгодный

Кетовский Коммерческий Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
49
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 мес. до 1 года
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых трех месяцев срока действия вклада
Частичное снятие
возможно
в течение одного календарного месяца (единовременно, либо частями), в размере не превышающем 20% от общей суммы вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 6 городах России
3 272
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Справочная информация
ООО «Кетовский Коммерческий Банк»
Адрес
641310, Курганская обл., с. Кетово, ул. Красина, д. 19
Отделения и банкоматы
в городе Кетово
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(3522) 65-45-45

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