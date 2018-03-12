Срочный
МБА-Москва, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 92 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 575 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|92 дня
|184 дня
|370 дней
|от 100 000 ₽
|4,5
|5
|5,5
|92 дня
|184 дня
|370 дней
|от 1 000 $
|0,5
|1,1
|1,3
|92 дня
|184 дня
|370 дней
|от 1 000 €
|—
|—
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 4 городах России
33 667
Справочная информация
ООО «Банк «МБА-Москва»
- Адрес
-
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-40-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Универсальный
|5,25
|30 000 ₽
|Посмотреть
|ELITE+
|6
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Особый
|5,75
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть