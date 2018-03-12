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Срочный

МБА-Москва, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 92 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
5 575
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
92 дня 184 дня 370 дней
от 100 000 ₽ 4,5 5 5,5
92 дня 184 дня 370 дней
от 1 000 $ 0,5 1,1 1,3
92 дня 184 дня 370 дней
от 1 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 4 городах России
33 667
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Справочная информация
ООО «Банк «МБА-Москва»
Адрес
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 30 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 250-40-50 — единая справочная служба

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