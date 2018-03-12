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Сберегательный

Русский Торговый Банк, вклад Все вклады банка
предусмотрена возможность открытия вклада в пользу третьего лица в рублях РФ
Валюта
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
20 679
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 370 до 729 дней от 730 до 1094 дней 1095 дней
от 300 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 6,8 6,7 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный» в 1 городе России
20 299
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк»
Адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60а (вход с ул. Льва Толстого)
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 787-58-70

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Бонус Плюс 6,9 300 000 ₽ Посмотреть
Удобный (ежемесячно) 6,7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Бонус Плюс (ежемесячно) 6,7 300 000 ₽ Посмотреть
Мультивалютный 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
Детский Плюс 6,5 5 000 ₽ Посмотреть
Проценты вперед 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
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