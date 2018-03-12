Сберегательный
предусмотрена возможность открытия вклада в пользу третьего лица в рублях РФ
Валюта
₽
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
от 370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
20 679 ₽
Ставка
6,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 370 до 729 дней
|от 730 до 1094 дней
|1095 дней
|от 300 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|6,8
|6,7
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный» в 1 городе России
20 299
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк»
- Адрес
-
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60а (вход с ул. Льва Толстого)
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 787-58-70
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Накопительный
|6,9
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный
|6,9
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Бонус Плюс
|6,9
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный (ежемесячно)
|6,7
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Бонус Плюс (ежемесячно)
|6,7
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Мультивалютный
|6,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Детский Плюс
|6,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Проценты вперед
|6,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть