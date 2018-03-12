Вход
Поиск

Трать on-line (в рублях)

Ставропольпромстройбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и ИНН.
Валюта
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
28 808
Ставка
5,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 730 дней от 731 до 1095 дней от 1096 до 1825 дней
от 30 000 ₽ 5,5 4 4 4 4
от 150 000 ₽ 5,5 4,25 4,25 4,25 4,25
от 500 000 ₽ 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5
от 2 000 000 ₽ 5,75 4,75 4,75 4,75 4,75
от 5 000 000 ₽ 5,75 5 5 5 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
в зависимости от суммы вклада бесплатно предоставляется банковская карта Visa/MС
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается через Интернет - Банк.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Трать on-line (в рублях)» в 18 городах России
3 041
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
Отделения и банкоматы
в городе Ставрополь
Отделения 3 Банкоматы 36 посмотреть на карте
Телефоны
(8652) 30-60-30

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Береги on-line (в рублях) 6,5 2 000 000 ₽ Посмотреть
Береги + (в рублях) 6,5 2 000 000 ₽ Посмотреть
Береги Пенсионный + (в рублях) 6,25 1 000 ₽ Посмотреть
Копи on-line (в рублях) 6 2 000 000 ₽ Посмотреть
Копи + (в рублях) 6 2 000 000 ₽ Посмотреть
Трать + (в рублях) 5,75 2 000 000 ₽ Посмотреть
Копи Пенсионный + (в рублях) 5,75 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный оптимальный 3,5 10 ₽ Посмотреть
Береги+ (в иностранной валюте) 1,5 100 000 $ Посмотреть
Береги on-line (в иностранной валюте) 1,5 100 000 $ Посмотреть
Копи on-line (в иностранной валюте) 1,25 100 000 $ Посмотреть
Копи + (в иностранной валюте) 1,25 100 000 $ Посмотреть
Береги Пенсионный + (в иностранной валюте) 1 100 $ Посмотреть
Копи Пенсионный + (в иностранной валюте) 0,75 100 $ Посмотреть
Трать + (в иностранной валюте) 0,5 50 000 $ Посмотреть
Трать on-line (в иностранной валюте) 0,5 50 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще