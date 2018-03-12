Трать on-line (в иностранной валюте)
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и ИНН.
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
62 $
Ставка
0,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 730 дней
|от 1 000 $
|0,15
|0,25
|0,1
|от 10 000 $
|0,25
|0,35
|0,1
|от 50 000 $
|0,5
|0,5
|0,1
|от 100 000 $
|0,5
|0,5
|0,1
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 730 дней
|от 1 000 €
|0,03
|0,03
|0,03
|от 10 000 €
|0,03
|0,03
|0,03
|от 50 000 €
|0,03
|0,03
|0,03
|от 100 000 €
|0,03
|0,03
|0,03
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
в зависимости от суммы вклада бесплатно предоставляется банковская карта Visa/MС
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается через Интернет - Банк.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 долларов/евро
- минимальная сумма
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Трать on-line (в иностранной валюте)» в 18 городах России
2 921
Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- Адрес
-
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ставрополь
- Телефоны
-
(8652) 30-60-30
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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