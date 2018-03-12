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Трать on-line (в иностранной валюте)

Ставропольпромстройбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и ИНН.
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
62 $
Ставка
0,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 730 дней
от 1 000 $ 0,15 0,25 0,1
от 10 000 $ 0,25 0,35 0,1
от 50 000 $ 0,5 0,5 0,1
от 100 000 $ 0,5 0,5 0,1
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 730 дней
от 1 000 € 0,03 0,03 0,03
от 10 000 € 0,03 0,03 0,03
от 50 000 € 0,03 0,03 0,03
от 100 000 € 0,03 0,03 0,03
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
в зависимости от суммы вклада бесплатно предоставляется банковская карта Visa/MС
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается через Интернет - Банк.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
100 долларов/евро
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Трать on-line (в иностранной валюте)» в 18 городах России
2 921
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
Отделения и банкоматы
в городе Ставрополь
Отделения 3 Банкоматы 36 посмотреть на карте
Телефоны
(8652) 30-60-30

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