Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и ИНН.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты в зависимости от суммы вклада бесплатно предоставляется банковская карта Visa/MС Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается через Интернет - Банк. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 100 долларов/евро Частичное снятие возможно, но есть ограничения: неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 28.02.2018 10:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.