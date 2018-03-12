Срочный
Промтрансбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,25%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 $
Ставка
2,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|270 дней
|370 дней
|от 100 $
|1,9
|2
|2,1
|2,25
|91 день
|181 день
|270 дней
|370 дней
|от 100 €
|0,9
|1
|1,1
|1,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт до востребования
для вклада на 91 день проценты выплачиваются в конце срока, на 181, 270 и 370 дней - ежеквартально или ежеквартально капитализируются
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
для вкладов на 90 дней - в течение первых 60 дней, на 180 дней - в течение 120 дней, на 270 и 365 дней - в течение 180 дней
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 17 городах России
5 867
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
- Адрес
-
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
- Отделения и банкоматы
-
в городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 299-99-99
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