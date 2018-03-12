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Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт до востребования для вклада на 91 день проценты выплачиваются в конце срока, на 181, 270 и 370 дней - ежеквартально или ежеквартально капитализируются Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для вкладов на 90 дней - в течение первых 60 дней, на 180 дней - в течение 120 дней, на 270 и 365 дней - в течение 180 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 13:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.