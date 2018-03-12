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Любимый

Левобережный, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
3 519
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

При открытии вклада наличие банковского счета обязательно.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Любимый» в 38 городах России
13 219
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 17 Банкоматы 87 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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