Любимый
Левобережный, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 519 ₽
Ставка
7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
При открытии вклада наличие банковского счета обязательно.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Любимый» в 38 городах России
13 219
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
-
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 333-35-55 — единая справочная служба
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