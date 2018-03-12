Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Специальный вклад детский Особые условия Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 18 лет. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - по ставке "До востребования", от 91 до 180 дня - по ставке 2%, свыше 181 дня - по ставке 3% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна не более 10 раз Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 28.02.2018 11:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.