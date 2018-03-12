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Вклад в будущее

Углеметбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
369 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
70
Ставка
6,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
369 дней
от 1 000 ₽ 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Специальный вклад
детский
Особые условия

Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 18 лет.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 дней - по ставке "До востребования", от 91 до 180 дня - по ставке 2%, свыше 181 дня - по ставке 3% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна не более 10 раз
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
28.02.2018 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад в будущее» в 14 городах России
3 982
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17б
Отделения и банкоматы
в городе Челябинск
Отделения 3 Банкоматы 19 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 247-49-79

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