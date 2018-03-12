Вклад в будущее
Углеметбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
369 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
70 ₽
Ставка
6,9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|369 дней
|от 1 000 ₽
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- детский
- Особые условия
-
Вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 18 лет.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока договора
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - по ставке "До востребования", от 91 до 180 дня - по ставке 2%, свыше 181 дня - по ставке 3% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 10 раз
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 28.02.2018 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад в будущее» в 14 городах России
3 982
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
- Адрес
-
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17б
- Отделения и банкоматы
-
в городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 247-49-79
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