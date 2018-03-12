На старте
РТС-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 168 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 100 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт до востребования
на счет по вкладу "Универсальный"
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
3 раза за срок действия вклада; не более 20% от остатка
- количество операций частичного снятия
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 15.02.2018 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На старте» в 5 городах России
5 860
Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
- Адрес
-
445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
- Отделения и банкоматы
-
в городе Тольятти
- Телефоны
-
(8482) 31-20-00
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