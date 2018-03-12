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Гарантированный доход

Актив Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
547 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
257 137
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
18 мес.
от 1 000 ₽ 5,3
от 3 000 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 91 дня до окончания договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за полные месяцы сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарантированный доход» в 12 городах России
5 027
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
Отделения и банкоматы
в городе Саранск
Отделения 10 Банкоматы 14 посмотреть на карте
Телефоны
(8342) 47-52-70

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
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Люкс доверительный 6,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Актуальный 6,3 1 000 ₽ Посмотреть
Люкс особый 6,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,2 1 000 ₽ Посмотреть
Лучший 6 1 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 5,7 1 000 ₽ Посмотреть
Актив 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Доход шесть раз в год 5,5 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный процент 5,5 100 ₽ Посмотреть
Долгосрочный 5,4 1 000 ₽ Посмотреть
Быстрый доход 5,2 1 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 2 1 000 ₽ Посмотреть
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