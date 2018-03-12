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Пенсионный Надежный

Алмазэргиэнбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,30%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
365
Ставка
7,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 5 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 7,3

процентная ставка в размере 7,3% годовых действует в случае наличия в расчетном периоде поступлений пенсии на карту «МИР Пенсионная»; в случае отсутствия в расчетном периоде поступлений пенсии на карту «МИР Пенсионная» процентная ставка составит 5,5% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
вклад принимается от физических лиц – резидентов, получающих пенсию от государственных и негосударственных пенсионных фондов, в том числе ежемесячное содержание судей, пенсии за выслугу лет в правоохранительных органах
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 14:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Надежный» в 19 городах России
6 497
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Справочная информация
ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Якутск
Отделения 7 Банкоматы 64 посмотреть на карте
Телефоны
(4112) 34-36-62

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