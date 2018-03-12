Пенсионный Надежный
Алмазэргиэнбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,30%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
365 ₽
Ставка
7,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 5 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|7,3
процентная ставка в размере 7,3% годовых действует в случае наличия в расчетном периоде поступлений пенсии на карту «МИР Пенсионная»; в случае отсутствия в расчетном периоде поступлений пенсии на карту «МИР Пенсионная» процентная ставка составит 5,5% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад принимается от физических лиц – резидентов, получающих пенсию от государственных и негосударственных пенсионных фондов, в том числе ежемесячное содержание судей, пенсии за выслугу лет в правоохранительных органах
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 14:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Надежный» в 19 городах России
6 497
Справочная информация
ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
-
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62
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