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процентная ставка в размере 7,3% годовых действует в случае наличия в расчетном периоде поступлений пенсии на карту «МИР Пенсионная»; в случае отсутствия в расчетном периоде поступлений пенсии на карту «МИР Пенсионная» процентная ставка составит 5,5% годовых

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад пенсионный вклад принимается от физических лиц – резидентов, получающих пенсию от государственных и негосударственных пенсионных фондов, в том числе ежемесячное содержание судей, пенсии за выслугу лет в правоохранительных органах Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 14:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.