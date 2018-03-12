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Срочный на 370 дней

Вакобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
517
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 10 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 180 дней срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 16:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 370 дней» в 1 городе России
2 422
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Вакобанк»
Адрес
182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15
Отделения и банкоматы
в городе Великие Луки
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(81153) 5-20-38

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