Срочный на 370 дней
Вакобанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
517 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 10 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 180 дней срока действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 16:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 370 дней» в 1 городе России
2 422
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Вакобанк»
- Адрес
-
182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15
- Отделения и банкоматы
-
в городе Великие Луки
- Телефоны
-
(81153) 5-20-38
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