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Перспективный

Майкопбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,59%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
421
Ставка
5,59%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 5 000 ₽ 5,59

три периода начисления процентов: с 1 по 92 день - 7,5%, с 93 по 185 день - 6%, с 186 по 550 день - 5% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
5 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
c 90 по 549 день - по ставке вклада
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный» в 2 городах России
3 144
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
Отделения и банкоматы
в городе Майкоп
Отделения 3 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(8772) 52-56-30

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