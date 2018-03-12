Перспективный
Майкопбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,59%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
550 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
421 ₽
Ставка
5,59%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|550 дней
|от 5 000 ₽
|5,59
три периода начисления процентов: с 1 по 92 день - 7,5%, с 93 по 185 день - 6%, с 186 по 550 день - 5% годовых; указана средняя ставка за весь срок размещения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
c 90 по 549 день - по ставке вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспективный» в 2 городах России
3 144
Справочная информация
АО «Майкопбанк»
- Адрес
-
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
- Отделения и банкоматы
-
в городе Майкоп
- Телефоны
-
(8772) 52-56-30
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