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Пенсионный плюс

Прио-Внешторгбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
Валюта
Ставка
до 6,45%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
66
Ставка
6,45%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней 540 дней 730 дней
от 1 000 ₽ 6,45 6,45 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
каждые 90 дней, а также 365 день
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
100 рублей; в течение первых 270 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 дня - 2%, от 91 до 180 дней - 3%, от 181 до 270 дней -3,5%, от 271 до 364 дней - 4% с 365 дня - по ставке вклада «До востребования» с даты последней капитализации
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный плюс» в 10 городах России
4 793
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Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Адрес
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
Отделения и банкоматы
в городе Рязань
Отделения 13 Банкоматы 22 посмотреть на карте
Телефоны
(4912) 24-49-24

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