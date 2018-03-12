Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально каждые 90 дней, а также 365 день Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 100 рублей; в течение первых 270 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дня - 2%, от 91 до 180 дней - 3%, от 181 до 270 дней -3,5%, от 271 до 364 дней - 4% с 365 дня - по ставке вклада «До востребования» с даты последней капитализации Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.