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Валютный

Норвик Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,01%
Сумма
от 20 €
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
0,01%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
3 мес. 2 дня 6 мес. 1 день 9 мес.
от 20 $ 0,01 0,01 0,01
3 мес. 2 дня 6 мес. 1 день 9 мес.
от 20 € 0,01 0,01 0,01

сумма вклада не может превышать эквивалент 10 000 000 рублей в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ на дату внесения денежных средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 16 городах России
3 193
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
Отделения и банкоматы
в городе Киров
Отделения 19 Банкоматы 36 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба

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