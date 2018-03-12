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Накопительный

Газнефтьбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 250 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
48 928
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 250 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе менее 365 дней проценты пересчитываются по ставке вклада "До востребования", свыше 365 дней - по ставке 4%, свыше 730 дней - по ставке 5%
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 2 городах России
4 158
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Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
Адрес
410052, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 118а
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 30-69-93

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