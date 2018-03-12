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Фаворит

Газнефтьбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,75%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
524
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
540 дней
от 5 000 ₽ 6,75
540 дней
от 300 $ 0,15
540 дней
от 300 € 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 10:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Фаворит» в 2 городах России
3 563
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Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
Адрес
410052, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 118а
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 30-69-93

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