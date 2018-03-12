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Премьер

Газнефтьбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
96
Ставка
6,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
540 дней
от 1 000 ₽ 6,25
540 дней
от 300 $ 0,1
540 дней
от 300 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
100 рублей/долларов/евро; в течение первых 360 дней срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении 90 дней c сохранением ставки за каждый полный месяц
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 10:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премьер» в 2 городах России
3 473
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Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
Адрес
410052, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 118а
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 30-69-93

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