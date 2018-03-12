Премьер
Газнефтьбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
96 ₽
Ставка
6,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|540 дней
|от 1 000 ₽
|6,25
|540 дней
|от 300 $
|0,1
|540 дней
|от 300 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 рублей/долларов/евро; в течение первых 360 дней срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 90 дней c сохранением ставки за каждый полный месяц
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 10:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премьер» в 2 городах России
3 473
Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
- Адрес
-
410052, г. Саратов,
пр-т50 лет Октября, д. 118а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 30-69-93
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Пенсионный Плюс
|6,75
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Фаворит
|6,75
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|6,5
|250 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|6,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Суперуниверсальный
|6
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Газнефтьбанк Юбилейный
|6
|100 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть