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Оптимальный

Воронеж, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,95%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
1 723
Ставка
6,95%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день
от 50 000 ₽ 6,95
181 день
от 1 000 $ 0,6
181 день
от 700 € 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при пролонгации или при других условиях
на 0,5 п.п. в рублях в рамках акции "Плюс для клиента", подробнее см. сайт банка
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 10:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 22 городах России
18 350
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Справочная информация
АО «Банк Воронеж»
Адрес
394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
Отделения и банкоматы
в городе Воронеж
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-78-68
(812) 622-07-09
(473) 206-52-82

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