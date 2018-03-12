Оптимальный
Воронеж, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,95%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 723 ₽
Ставка
6,95%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|от 50 000 ₽
|6,95
|181 день
|от 1 000 $
|0,6
|181 день
|от 700 €
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при пролонгации или при других условиях
на 0,5 п.п. в рублях в рамках акции "Плюс для клиента", подробнее см. сайт банка
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 10:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 22 городах России
18 350
Справочная информация
АО «Банк Воронеж»
- Адрес
-
394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
- Отделения и банкоматы
-
в городе Воронеж
- Телефоны
-
(495) 775-78-68(812) 622-07-09(473) 206-52-82
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