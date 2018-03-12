Люкс
Валюта
₽
Ставка
6,90%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
69 378 ₽
Ставка
6,9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 1 000 000 ₽
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
начисляются проценты ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
50 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Люкс» в 2 городах России
2 589
Справочная информация
ПАО «Торжокуниверсалбанк»
- Адрес
-
172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в городе Торжок
- Телефоны
-
(48251) 9-17-30
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
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