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Люкс

Торжокуниверсалбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,90%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
69 378
Ставка
6,9%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 1 000 000 ₽ 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
начисляются проценты ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
50 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Люкс» в 2 городах России
2 589
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Справочная информация
ПАО «Торжокуниверсалбанк»
Адрес
172002, Тверская обл., г. Торжок, пл. Ананьина, д. 3
Отделения и банкоматы
в городе Торжок
Отделения 4 посмотреть на карте
Телефоны
(48251) 9-17-30

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