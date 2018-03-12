КУБ-Бизнес Он-лайн
Кредит Урал Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,21%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
84 724 ₽
Ставка
5,21%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 500 000 ₽
|5,21
проценты начисляются по двум периодам: с 1-го по 181-й день - 6,25% годовых, со 182-го по 1100-й день - 5% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств;
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов. Вклад открывается через систему «КУБ-Direct».
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 1-го по 181-й день проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки, установленной для соответствующего периода по договору, со 182-го дня - по ставке вклада "До востребования"
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КУБ-Бизнес Он-лайн» в 1 городе России
2 885
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
-
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в городе Магнитогорск
- Телефоны
-
(3519) 24-89-33
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный пенсионный Он-лайн
|5,5
|1 ₽
|Посмотреть
|КУБ-Прогрессивный+ Он-лайн
|5,42
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Общее дело Он-лайн
|5,25
|1 ₽
|Посмотреть
|Семейная традиция
|5
|2 500 ₽
|Посмотреть
|Срочный пенсионный
|5
|1 ₽
|Посмотреть
|КУБ-Прогрессивный+
|4,92
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Общее дело
|4,75
|1 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный сберегательный
|3,8
|10 ₽
|Посмотреть
|Срочный безотзывный
|0,3
|50 000 $
|Посмотреть
|Срочный пополняемый
|0,25
|40 000 $
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть