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проценты начисляются по двум периодам: с 1-го по 181-й день - 6,25% годовых, со 182-го по 1100-й день - 5% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств;

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Вклад открывается через систему «КУБ-Direct». Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с 1-го по 181-й день проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки, установленной для соответствующего периода по договору, со 182-го дня - по ставке вклада "До востребования" Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.