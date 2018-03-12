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КУБ-Бизнес Он-лайн

Кредит Урал Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,21%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
84 724
Ставка
5,21%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 500 000 ₽ 5,21

проценты начисляются по двум периодам: с 1-го по 181-й день - 6,25% годовых, со 182-го по 1100-й день - 5% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств;

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов. Вклад открывается через систему «КУБ-Direct».

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 1-го по 181-й день проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки, установленной для соответствующего периода по договору, со 182-го дня - по ставке вклада "До востребования"
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КУБ-Бизнес Он-лайн» в 1 городе России
2 885
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Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
Адрес
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
Отделения и банкоматы
в городе Магнитогорск
Отделения 11 Банкоматы 116 посмотреть на карте
Телефоны
(3519) 24-89-33

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