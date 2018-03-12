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Премиальный процент плюс

Банк Оранжевый, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,03%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 406
Ставка
7,03%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 ₽ 7,03

предусмотрено четыре периода начисления процентов: с 1 по 90 день - 6,5%, с 91 по 180 день - 6,75%, с 181 по 365 день - 7%, с 366 по 730 день - 7,25%; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
в течение первых 365 дней в общей сумме, не превышающей 300% от первоначальной суммы вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
за каждый полный процентный период ставка сохраняется
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 17:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный процент плюс» в 2 городах России
19 269
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 3 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба

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