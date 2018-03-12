Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено четыре периода начисления процентов: с 1 по 90 день - 6,5%, с 91 по 180 день - 6,75%, с 181 по 365 день - 7%, с 366 по 730 день - 7,25%; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада