Премиальный процент плюс
Банк Оранжевый, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,03%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 406 ₽
Ставка
7,03%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 ₽
|7,03
предусмотрено четыре периода начисления процентов: с 1 по 90 день - 6,5%, с 91 по 180 день - 6,75%, с 181 по 365 день - 7%, с 366 по 730 день - 7,25%; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 365 дней в общей сумме, не превышающей 300% от первоначальной суммы вклада
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный процентный период ставка сохраняется
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 17:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный процент плюс» в 2 городах России
19 269
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
-
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 500-80-88 — единая справочная служба
Специальные предложения
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