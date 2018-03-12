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Доходный

Кубаньторгбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
51
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день
от 10 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
1 895
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Кубаньторгбанк»
Адрес
350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(861) 212-60-80

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