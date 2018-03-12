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два периода начисления процентов: с 1 по 12 месяц - 7%, с 13 по 36 месяц - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна на условиях вклада "Кошелёк" Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 13:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.