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Капитал

Пойдем!, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,33%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1094 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 896
Ставка
6,33%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
36 мес.
от 10 000 ₽ 6,33

два периода начисления процентов: с 1 по 12 месяц - 7%, с 13 по 36 месяц - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Кошелёк"
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 13:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 115 городах России
13 489
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-12-30 — единая справочная служба

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