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Универсальный плюс

Арзамас, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
3,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
45 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
45 дней
от 100 ₽ 3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный плюс» в 1 городе России
4 040
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Арзамас»
Адрес
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, д. 33
Отделения и банкоматы
в городе Арзамас
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(83147) 4-02-24

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