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два периода начисления процентов: в первые три месяца - 8,5% годовых, с четвертого месяца до окончания срока - 5,5% годовых; указана годовая ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; в течение первых 365 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно по истечении трех месяцев срока действия вклада; не более 20% от суммы вклада, из расчета остатка по вкладу на первое число текущего месяца Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении года проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 27.02.2018 10:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.