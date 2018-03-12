Газнефтьбанк Юбилейный
Газнефтьбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 259 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 100 000 ₽
|6
два периода начисления процентов: в первые три месяца - 8,5% годовых, с четвертого месяца до окончания срока - 5,5% годовых; указана годовая ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; в течение первых 365 дней срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
по истечении трех месяцев срока действия вклада; не более 20% от суммы вклада, из расчета остатка по вкладу на первое число текущего месяца
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении года проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газнефтьбанк Юбилейный» в 2 городах России
3 468
Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
- Адрес
-
410052, г. Саратов,
пр-т50 лет Октября, д. 118а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 30-69-93
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