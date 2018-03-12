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Газнефтьбанк Юбилейный

Газнефтьбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
9 259
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 100 000 ₽ 6

два периода начисления процентов: в первые три месяца - 8,5% годовых, с четвертого месяца до окончания срока - 5,5% годовых; указана годовая ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 365 дней срока действия вклада
Частичное снятие
возможно
по истечении трех месяцев срока действия вклада; не более 20% от суммы вклада, из расчета остатка по вкладу на первое число текущего месяца
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по истечении года проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газнефтьбанк Юбилейный» в 2 городах России
3 468
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Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
Адрес
410052, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 118а
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 3 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 30-69-93

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