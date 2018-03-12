На высоте
Москоммерцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 101 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; не позднее 30 календарных дней до срока окончания договора вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
в размере не более суммы ранее внесенных дополнительных взносов и причисленных процентов
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На высоте» в 3 городах России
11 986
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
- Адрес
-
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, эт. 21—22
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-03-63 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальный доход
|7,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|На выгодных условиях
|7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Постоянный доход
|7
|50 000 ₽
|Посмотреть
|На льготных условиях
|6,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|На высшем уровне
|5,25
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть