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На высоте

Москоммерцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 101
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее 30 календарных дней до срока окончания договора вклада
Частичное снятие
возможно
в размере не более суммы ранее внесенных дополнительных взносов и причисленных процентов
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты не пересчитываются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На высоте» в 3 городах России
11 986
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Москоммерцбанк»
Адрес
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, эт. 21—22
Отделения и банкоматы
в городе Москва
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Телефоны
8 800 100-03-63 — единая справочная служба

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