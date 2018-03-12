Универсальный+
Агророс, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,90%
Сумма
от 1 500 ₽
Срок
550 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
133 ₽
Ставка
5,9%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|550 дней
|от 1 500 ₽
|5,9
проценты начисляются по периодам: 1-181 день - 6,5%, 182-365 день - 6,1%, 366-550 день - 5,1% годовых; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее начисленные проценты за полные периоды не пересчитываются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный+» в 9 городах России
5 741
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
-
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 44-19-19(495) 134-58-88
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
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|Премиальный+
|5,78
|100 000 ₽
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|Срочный
|0,3
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|Комфорт
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