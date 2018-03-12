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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт при оформлении вклада от 100 000 рублей выдается дебетовая карта Visa Classic с бесплатным годовым обслуживанием Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 100 долларов или евро; срок внесения дополнительных взносов зависит от валюты и срока вклада, см. сайт банка Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств на счете свыше 270 дней проценты начисляются в размере 2/3 от ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 07.03.2018 11:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.