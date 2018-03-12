Профит
Валюта
₽
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
102 750 ₽
Ставка
6,85%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 150 000 ₽
|6,75
|от 500 000 ₽
|6,8
|от 1 500 000 ₽
|6,85
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 60 дней до окончания срока действия договра
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Профит» в 8 городах России
2 156
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
- Адрес
-
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Петропавловск-Камчатский
- Телефоны
-
(4152) 46-92-09
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