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Профит

Муниципальный Камчатпрофитбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
102 750
Ставка
6,85%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 150 000 ₽ 6,75
от 500 000 ₽ 6,8
от 1 500 000 ₽ 6,85
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
не позднее 60 дней до окончания срока действия договра
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Профит» в 8 городах России
2 156
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
Адрес
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
Отделения и банкоматы
в городе Петропавловск-Камчатский
Отделения 5 Банкоматы 19 посмотреть на карте
Телефоны
(4152) 46-92-09

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