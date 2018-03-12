Тройная выгода
Райффайзенбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
20 428 ₽
Ставка
4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|366 дней
|от 500 000 ₽
|3,5
|4
|181 день
|366 дней
|от 1 $
|0,5
|0,7
|181 день
|366 дней
|от 1 €
|0,1
|0,2
депозит открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах США, евро; минимальная общая сумма депозита в трех валютах составляет 1 млн рублей по курсу Банка России на день открытия, при этом объем внесенных клиентом денежных средств в рублях должен составлять не менее 50% от общей суммы депозита; должны быть соблюдены требования о минимальном размере первоначального взноса для каждой валюты
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах и евро, при условии наличия у клиента текущих счетов в банке в рублях, долларах, евро, открытых в подразделении банка того же региона и типа, что и подразделение банка, в которое обратился клиент для открытия депозита
- Особые условия
-
Депозит открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах и евро.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Тройная выгода» в 50 городах России
42 766
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
-
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00
Специальные предложения
по вкладам
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