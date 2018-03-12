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Тройная выгода

Райффайзенбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
20 428
Ставка
4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 366 дней
от 500 000 ₽ 3,5 4
181 день 366 дней
от 1 $ 0,5 0,7
181 день 366 дней
от 1 € 0,1 0,2

депозит открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах США, евро; минимальная общая сумма депозита в трех валютах составляет 1 млн рублей по курсу Банка России на день открытия, при этом объем внесенных клиентом денежных средств в рублях должен составлять не менее 50% от общей суммы депозита; должны быть соблюдены требования о минимальном размере первоначального взноса для каждой валюты

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах и евро, при условии наличия у клиента текущих счетов в банке в рублях, долларах, евро, открытых в подразделении банка того же региона и типа, что и подразделение банка, в которое обратился клиент для открытия депозита
Особые условия

Депозит открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах и евро.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Тройная выгода» в 50 городах России
42 766
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 83 Банкоматы 300 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 721-99-00

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