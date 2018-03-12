Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

депозит открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах США, евро; минимальная общая сумма депозита в трех валютах составляет 1 млн рублей по курсу Банка России на день открытия, при этом объем внесенных клиентом денежных средств в рублях должен составлять не менее 50% от общей суммы депозита; должны быть соблюдены требования о минимальном размере первоначального взноса для каждой валюты