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предусмотрено три периода начисления процентов, ставка за каждый из периодов составляет 7,5%; указана средняя годовая процентная ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты пересчитываются по ставке 2% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 28.02.2018 14:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.