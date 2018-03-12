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Роял-Бизнес (доллары/евро)

Роял Кредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,20%
Сумма
от 1 500 $
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 $
Ставка
0,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
370 дней
от 1 500 $ до 100 000 $ 0,2
370 дней
от 1 000 € до 100 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
по ставке 0,1% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 17:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Роял-Бизнес (доллары/евро)» в 5 городах России
2 291
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Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
Адрес
690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 4 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 230-88-70

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