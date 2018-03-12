Роял-Старт (ежемесячно)
Роял Кредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
731 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
501 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|731 день
|от 5 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в первые 550 дней
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за каждый полный месяц сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 16:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Роял-Старт (ежемесячно)» в 5 городах России
2 802
Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
- Адрес
-
690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 230-88-70
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