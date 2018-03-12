Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в первые 550 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за каждый полный квартал сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 20.02.2018 16:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.