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Роял-Старт (ежеквартально)

Роял Кредит Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
731 дня

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
551
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
731 день
от 5 000 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в первые 550 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты за каждый полный квартал сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 16:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Роял-Старт (ежеквартально)» в 5 городах России
2 915
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Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
Адрес
690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 4 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 230-88-70

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