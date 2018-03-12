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Пенсионный особый

Донхлеббанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,62%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 124
Ставка
5,62%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 ₽ 5,62

всего три периода начисления процентов: до 180 дней - 6,5% годовых, 181-365 дней - 6% годовых, 366-730 дней - 5% годовых; указана ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов. Открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
50 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
процентные ставки сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 13:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный особый» в 9 городах России
2 410
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Справочная информация
ПАО «Донхлеббанк»
Адрес
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, З6а
Отделения и банкоматы
в городе Ростов-на-Дону
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(863) 267-40-60

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