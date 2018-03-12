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всего три периода начисления процентов: до 180 дней - 6,5% годовых, 181-365 дней - 6% годовых, 366-730 дней - 5% годовых; указана ставка за весь срок нахождения средств во вкладе

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 50 рублей Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях процентные ставки сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 13:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.