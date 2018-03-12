Капитал плюс
Валюта
₽
Ставка
8,00%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
79 781 ₽
Ставка
8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 6 мес.
|от 2 000 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал плюс» в 1 городе России
2 507
Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
- Адрес
-
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
мкр-нОлимпийский, д. 62
- Отделения и банкоматы
-
в городе Старый Оскол
- Телефоны
-
(4725) 44-98-61
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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