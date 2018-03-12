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Капитал плюс

Старооскольский Агропромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
8,00%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
79 781
Ставка
8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 6 мес.
от 2 000 000 ₽ 8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал плюс» в 1 городе России
2 507
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Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
Адрес
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр-н Олимпийский, д. 62
Отделения и банкоматы
в городе Старый Оскол
Отделения 2 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(4725) 44-98-61

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