для вкладов на срок от 365 дней - не позднее 180 дней до окончания срока вклада

на сроки 30, 90, 181 дней - по ставке до востребования, на срок 365 - по истечении 182 дней по ставке 3% в рублях, 0,5% в долларах, на срок 540 дней - по истечении 182 дней по ставке 4% в рублях, 0,5% в долларах