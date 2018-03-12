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Доходный Плюс

Солид Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
550
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
30 дней 90 дней 181 день 365 дней 540 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 4,5 5 5,3 5,5 5,5 4,8
30 дней 90 дней 181 день 365 дней 540 дней 730 дней
от 500 $ 1 1,2 1,3 1,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
для вкладов на срок от 365 дней - не позднее 180 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
на сроки 30, 90, 181 дней - по ставке до востребования, на срок 365 - по истечении 182 дней по ставке 3% в рублях, 0,5% в долларах, на срок 540 дней - по истечении 182 дней по ставке 4% в рублях, 0,5% в долларах
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 11:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный Плюс» в 26 городах России
9 464
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(423) 226-57-22

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