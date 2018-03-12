Доходный Плюс
Солид Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
550 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|30 дней
|90 дней
|181 день
|365 дней
|540 дней
|730 дней
|от 10 000 ₽
|4,5
|5
|5,3
|5,5
|5,5
|4,8
|30 дней
|90 дней
|181 день
|365 дней
|540 дней
|730 дней
|от 500 $
|—
|—
|1
|1,2
|1,3
|1,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно
для вкладов на срок от 365 дней - не позднее 180 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
на сроки 30, 90, 181 дней - по ставке до востребования, на срок 365 - по истечении 182 дней по ставке 3% в рублях, 0,5% в долларах, на срок 540 дней - по истечении 182 дней по ставке 4% в рублях, 0,5% в долларах
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 11:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный Плюс» в 26 городах России
9 464
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
-
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
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