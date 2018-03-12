Вход
Поиск

Накопительный (пенсионный)

Сибсоцбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение (или документы, подтверждающие отнесение физического лица к льготной категории) и СНИЛС.
Валюта
Ставка
7,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
217
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
368 дней
от 3 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад принимается от лиц, имеющих право на получение пенсий и пособий, назначенных органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока действия договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный (пенсионный)» в 8 городах России
3 483
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
Отделения и банкоматы
в городе Барнаул
Отделения 6 посмотреть на карте
Телефоны
(3852) 37-02-01

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный капитал+ 7,2 3 000 ₽ Посмотреть
Бережный+ 7 10 000 ₽ Посмотреть
Классика+ (ежеквартально) 7 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсия комфорт 6 100 ₽ Посмотреть
Классика+ (в конце срока) 4 10 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный 2017 (валютный) 1,6 30 000 $ Посмотреть
Валютная копилка 0,7 5 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще