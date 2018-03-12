Все включено Онлайн (тарифный план Максимальный доход)
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 95 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
79 ₽
Ставка
7,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 1 000 ₽
|6,75
|7,25
|7,75
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 100 $
|0,9
|1,25
|1,6
|95 дней
|185 дней
|370 дней
|от 100 €
|0,16
|0,5
|0,85
переход на данный тарифный план с "Расчетного" или "Накопительного" не предусмотрен
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
нет
при возникновении необходимости пополнения депозита или частичного снятия денежных средств со счета вкладчику предоставляется возможность перейти на тарифный план "Накопительный" или "Расчетный", переход на другой тарифный план возможен только один раз в течение срока действия договора
- Особые условия
-
Вклад открывается через системы МКБ Онлайн или платежный терминал, установленный в офисе банка, а также при оформлении Пакета услуг.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 09:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все включено Онлайн (тарифный план Максимальный доход)» в 24 городах России
177 644
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
-
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба
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