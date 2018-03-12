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Управляемый

Кубань Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 3,75%
Сумма
от 10 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1
Ставка
3,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 1100 дней
от 10 ₽ 3 3,75

процентная ставка на 1 100 дней составляет 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ и меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки ЦБ РФ

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 11:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 48 городах России
4 755
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 42 Банкоматы 50 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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