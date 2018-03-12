Управляемый
Кубань Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 3,75%
Сумма
от 10 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 ₽
Ставка
3,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|1100 дней
|от 10 ₽
|3
|3,75
процентная ставка на 1 100 дней составляет 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ и меняется в течение срока действия договора, в зависимости от изменения ключевой ставки ЦБ РФ
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 11:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 48 городах России
4 755
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
-
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
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