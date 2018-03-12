Эльбин Надежный (в валюте)
Эльбин, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
$
Ставка
0,30%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 $
Ставка
0,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 до 3 лет
|от 1 000 $ до 10 000 $
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Эльбин Надежный (в валюте)» в 10 городах России
2 130
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Эльбин»
- Адрес
-
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 56
- Отделения и банкоматы
-
в городе Махачкала
- Телефоны
-
(8722) 78-06-66
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