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Эльбин Надежный (в валюте)

Эльбин, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт и ИНН.
Валюта
$
Ставка
0,30%
Сумма
от 1 000 $
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 $
Ставка
0,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 до 3 лет
от 1 000 $ до 10 000 $ 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Эльбин Надежный (в валюте)» в 10 городах России
2 130
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Эльбин»
Адрес
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 56
Отделения и банкоматы
в городе Махачкала
Отделения 7 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
(8722) 78-06-66

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