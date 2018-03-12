Золотой возраст
Русь, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,30%
Сумма
от 10 ₽
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 ₽
Ставка
6,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|372 дня
|от 10 ₽
|6,3
четыре периода начисления процентов: первые 93 дня - 6%, вторые 93 дня - 6,1%, третьи 93 дня - 6,4%, четвертые 93 дня - 6,7%; в таблице указана средняя годовая ставка за весь срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения; клиентам достигшим 60 лет (мужчины), 55 лет (женщины) либо если до достижения этого возраста осталось менее 3 месяцев; при предъявлении документа, подтверждающего инвалидность
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
на суммы дополнительных взносов, внесенных на вклад менее чем за 25 дней до выплаты процентов, проценты начисляются по ставке вклада до востребования
- иные
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотой возраст» в 3 городах России
3 419
Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
-
460014, г. Оренбург, пер. Шевченко, д. 7
- Отделения и банкоматы
-
в городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-93-51
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