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четыре периода начисления процентов: первые 93 дня - 6%, вторые 93 дня - 6,1%, третьи 93 дня - 6,4%, четвертые 93 дня - 6,7%; в таблице указана средняя годовая ставка за весь срок размещения вклада

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения; клиентам достигшим 60 лет (мужчины), 55 лет (женщины) либо если до достижения этого возраста осталось менее 3 месяцев; при предъявлении документа, подтверждающего инвалидность Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов.Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: иные на суммы дополнительных взносов, внесенных на вклад менее чем за 25 дней до выплаты процентов, проценты начисляются по ставке вклада до востребования Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 20.02.2018 15:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.