Максимальный доход
Русский Стандарт, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
103 562 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|360 дней
|от 30 000 ₽
|7
|7
|7
|от 1 400 000 ₽
|7
|7
|7,5
|91 день
|181 день
|360 дней
|от 5 000 $
|0,25
|0,75
|1,25
при открытии вклада онлайн минимальная сумма в рублях - 10 000
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
предоставляется банковская карта международной системы MasterCard Worldwide; по вкладам, оформленным в отделении, выплата процентов осуществляется на банковский счет; если вклад был открыт в интернет-банке или мобильном банке, проценты зачисляются на счет, с которого был размещен вклад
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 85 городах России
375 150
Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
-
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48
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