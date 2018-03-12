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Максимальный доход

Русский Стандарт, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
103 562
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 360 дней
от 30 000 ₽ 7 7 7
от 1 400 000 ₽ 7 7 7,5
91 день 181 день 360 дней
от 5 000 $ 0,25 0,75 1,25

при открытии вклада онлайн минимальная сумма в рублях - 10 000

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
предоставляется банковская карта международной системы MasterCard Worldwide; по вкладам, оформленным в отделении, выплата процентов осуществляется на банковский счет; если вклад был открыт в интернет-банке или мобильном банке, проценты зачисляются на счет, с которого был размещен вклад
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 11:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 85 городах России
375 150
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 28 Банкоматы 41 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 748-07-48

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