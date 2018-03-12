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FRESH

РТС-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
2 491
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 100 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
на счет по вкладу "Универсальный"
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 13:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «FRESH» в 5 городах России
4 033
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Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
Адрес
445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Отделения и банкоматы
в городе Тольятти
Отделения 3 Банкоматы 6 посмотреть на карте
Телефоны
(8482) 31-20-00

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