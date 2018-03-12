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Я надежен

Запсибкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока или ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
85
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 540 дней от 541 до 730 дней
от 5 000 ₽ 6,75 6,75 6,25 5,5
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 540 дней от 541 до 730 дней
от 200 $ 0,25 0,85 1,25 1,25
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 540 дней от 541 до 730 дней
от 200 € 0,1 0,1 0,1 0,1

при открытии вклада через банкомат, инфокиоск или через "Интернет-Банк" минимальная сумма равна 1 000 рублей, пенсионерам - минимальная сумма в рублях не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей (при открытии онлайн, пенсионерам - без ограничений),100 долларов/евро; в течение первых 30 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Я надежен» в 45 городах России
13 202
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8-го Марта, д. 1
Отделения и банкоматы
в городе Тюмень
Отделения 25 Банкоматы 124 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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