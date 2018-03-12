Я надежен
Запсибкомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока или ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
85 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 540 дней
|от 541 до 730 дней
|от 5 000 ₽
|6,75
|6,75
|6,25
|5,5
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 540 дней
|от 541 до 730 дней
|от 200 $
|0,25
|0,85
|1,25
|1,25
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 540 дней
|от 541 до 730 дней
|от 200 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
при открытии вклада через банкомат, инфокиоск или через "Интернет-Банк" минимальная сумма равна 1 000 рублей, пенсионерам - минимальная сумма в рублях не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей (при открытии онлайн, пенсионерам - без ограничений),100 долларов/евро; в течение первых 30 дней
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Я надежен» в 45 городах России
13 202
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
-
625000, г. Тюмень, ул.
8-гоМарта, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Тюмень
- Телефоны
-
8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77
Специальные предложения
по вкладам
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-
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-
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