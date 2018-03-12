Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

при открытии вклада через банкомат, инфокиоск или через "Интернет-Банк" минимальная сумма равна 1 000 рублей, пенсионерам - минимальная сумма в рублях не ограничена

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей (при открытии онлайн, пенсионерам - без ограничений),100 долларов/евро; в течение первых 30 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через банкомат или через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 12:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.