Пенсионный Плюс
Владбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
750 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
148 ₽
Ставка
6,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|750 дней
|от 1 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - 0,1%, от 91 до 180 дней - 5,1%, от 181 до 360 дней - 5,6%, от 361 до 540 дней - 6,1%, свыше 541 дня - 6,6% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 02.03.2018 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 3 городах России
2 428
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
-
600015, г. Владимир,
пр-тЛенина, д. 35
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65
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