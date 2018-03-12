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Пенсионный Плюс

Владбизнесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
750 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
148
Ставка
6,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
750 дней
от 1 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 дней - 0,1%, от 91 до 180 дней - 5,1%, от 181 до 360 дней - 5,6%, от 361 до 540 дней - 6,1%, свыше 541 дня - 6,6% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
02.03.2018 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 3 городах России
2 428
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Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
Адрес
600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35
Отделения и банкоматы
в городе Владимир
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(4922) 54-18-65

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