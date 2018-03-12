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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - 0,1%, от 91 до 180 дней - 5,1%, от 181 до 360 дней - 5,6%, от 361 до 540 дней - 6,1%, свыше 541 дня - 6,6% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 02.03.2018 12:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.