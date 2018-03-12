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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад открывается через интернет-банк. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше 181 дня - исходя из 0,6 процентной ставки, действующей по вкладу Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна не более 2 раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 11:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.