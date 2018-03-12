Пополняемый онлайн
ВТБ, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
470 ₽
Ставка
6,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 394 дней
|от 395 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 732 до 1101 дня
|от 1102 до 1830 дней
|от 30 000 ₽
|6,25
|6,1
|5,75
|5,4
|5,2
|2,75
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 394 дней
|от 395 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 732 до 1101 дня
|от 1102 до 1830 дней
|от 500 $
|0,25
|0,85
|1,3
|1,4
|1,45
|0,01
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 394 дней
|от 395 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 732 до 1101 дня
|от 1102 до 1830 дней
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад открывается в Интернет-банке.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна не более 2 раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый онлайн» в 302 городах России
86 559
Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
- Адрес
-
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- Сайт
- www.vtb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-24-24 — частным клиентам8 800 200-77-99 — юридическим лицам
Специальные предложения
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|7
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|6,7
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|Пополняемый
|6,25
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|Комфортный
|3,75
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|Комфортный онлайн
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